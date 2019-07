Regenwald: Naturschützer kaufen Plantage

Wie groß ist die Fläche der Ölpalmplantagen in der Umgebung?

In Sabah sind rund 1,6 Millionen Hektar oder 20 Prozent der Landfläche Palmölplantagen, besonders im Osten, wo unser Projektgebiet liegt. Das Wildtierreservat Tabin ist komplett von Palmölplantagen und einem Mangrovensumpfgebiet eingeschlossen. Auch deshalb hat der Korridor so eine große Bedeutung.

Welche Bedeutung haben die Palmölplantagen für den lokalen Arbeitsmarkt?

Für lokale Kleinbauern in Sabah hat Palmöl oft eine enorme wirtschaftliche Bedeutung. Das Gros der Produktion stammt allerdings von wenigen großen Firmen mit riesigen Konzessionen. Diese Firmen greifen überwiegend auf Arbeitsmigranten aus dem benachbarten Ausland zurück und schaffen kaum Arbeitsplätze für die einheimische Bevölkerung, für die die Arbeitsbedingungen in den großen Plantagen offenbar nicht attraktiv sind. Von den Einheimischen, die in der Nähe unseres Projektgebiets leben, arbeitet niemand in den Plantagen. Die Leute leben vor allem vom Fischfang und versuchen nun, alternative Verdienstmöglichkeiten zu entwickeln.

Zum einen bauen sie gerade Schwalbenhäuser neben ihrem Dorf. Auf dem chinesischen Markt wird viel Geld für die Nester der Salanganen bezahlt, weil daraus die traditionelle Schwalbennestsuppe hergestellt wird. Die eigentlich in Höhlen nistenden Vögel nutzen die selbst gezimmerten Häuser gerne als Höhlenersatz. Wenn die Jungen ausgeflogen sind, werden die Nester geerntet und verkauft. So erhöht sich auch das Interesse am Erhalt des Waldes, der die Vögel ernährt und unter der Nestproduktion nicht leidet. Es gibt auch schon erste Ansätze von Ökotourismus nahe dem Projektgebiet, bei dem kleine Gruppen von Touristen Boots- und Dschungeltouren machen können. Bereits jetzt ist der Tourismus für Sabah wichtiger als der Palmölsektor, was sich in Zukunft verstärken wird, wenn der Bundesstaat einer der letzten Orte sein wird, an denen man noch Orang-Utans, Elefanten und andere seltene Tiere beobachten kann.

Was schätzen Sie, wie viel Regenwald wird in Ölpalmplantagen umgewandelt, während Sie die Plantage in Regenwald umzuwandeln versuchen?

In Malaysia soll die Ausweitung zum Glück sehr bald komplett gestoppt werden. In Indonesien, Afrika und Südamerika aber noch lange nicht. Es ist immer noch so, dass Tag für Tag große Flächen Regenwald abgeholzt und in Plantagen umgewandelt werden.

Lohnt da der große Aufwand überhaupt?

Aber mit Sicherheit! Unser kleiner Korridor kann entscheidend für den Erhalt ganzer Arten sein. Außerdem können die gewonnenen Erkenntnisse unserer Aufforstung Vorbildfunktion für riesige Flächen haben, die in den kommenden Jahrzehnten wieder aufgeforstet werden müssen. Nach zwei Generationen Ölpalmenmonokultur, das sind etwa 50 Jahre, ist der Großteil der Flächen nämlich derart degradiert, dass es wirtschaftlich fraglich wird, auf diesen Böden überhaupt noch Landwirtschaft zu betreiben. Aufforsten geht aber weiterhin und ist in Zeiten wachsenden Bewusstseins über Klimawandel und Artensterben ohnehin eine der wichtigsten Aufgaben des 21. Jahrhunderts. Je früher wir sagen können, wie man aus Palmölplantagen und anderen degradierten Flächen am effizientesten wieder Regenwald macht, desto besser!