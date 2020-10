Sars-CoV-2: Neun wichtige Lehren über die Corona-Pandemie

Viele Menschen sind ansteckend, ohne krank zu sein. Andere Atemwegserkrankungen führen dazu, dass Menschen husten und niesen. Während des Sarsausbruchs in den Jahren 2002 und 2003 erkrankten Menschen so schnell so stark, dass die meisten von ihnen ins Krankenhaus mussten. Temperaturkontrollen und die Aufforderung an die Erkrankten, zu Hause zu bleiben, können die Ausbreitung solch symptomatischer Krankheiten stoppen. In den ersten Monaten der aktuellen Corona-Pandemie begannen viele Länder an ihren Grenzen, Menschen zu screenen, um diese Fälle aufzuspüren. Die größte Herausforderung für die Eindämmung von Sars-CoV-2 besteht jedoch darin, dass viele scheinbar gesunde Menschen die Krankheit ohne Symptome oder vor dem Einsetzen der Symptome einfach durch Sprechen und Atmen verbreiten.

Warmes Sommerwetter hat das Virus nicht aufgehalten. Influenza ist eine saisonale Atemwegserkrankung, die im Winter ihren Höhepunkt erreicht. Einige Experten hatten gehofft, dass die Ausbreitung von Covid-19 in der nördlichen Hemisphäre im Frühling und Sommer ein ähnliches Muster zeigen und sich verlangsamen würde. Jetzt wissen wir, dass das Verhalten der Menschen, unabhängig von der Jahreszeit, der stärkste Indikator dafür ist, ob sich die Krankheit ausbreiten wird.

Masken funktionieren. Als die Pandemie begann, befürchteten Experten, dass der massenhafte Kauf von Masken den Mangel an persönlicher Schutzausrüstung für medizinisches Personal und andere Personen, die diese benötigen, noch verschärfen könnte. Sie warnten auch davor, dass Masken die Menschen in Bezug auf soziale Distanzierung nachlässig werden lassen könnten und dass Stoff- oder Papiermasken – im Gegensatz zu N95-Operationsmasken – nicht die kleinsten aerosolierten Viruspartikel aufhalten können. Jetzt wissen wir, dass Masken die Menge des Virus, die Menschen beim Sprechen in die Luft ausstoßen, stark reduzieren können und dass Masken Menschen schützen, die sie tragen – nicht perfekt, aber ausreichend, um die Übertragung der Krankheit zu reduzieren.

Rassismus, nicht Rasse, ist ein Risikofaktor. Die Pandemie sollte dem weit verbreiteten Irrglauben ein Ende setzen, dass Rasse, ein soziales Konstrukt, eine biologische Erklärung für gesundheitliche Ungleichheiten sei. Covid-19 hat in den Vereinigten Staaten unverhältnismäßig viele People of Color getötet. Dies ist nicht auf genetische Unterschiede zurückzuführen, sondern auf einen systemischen Rassismus, der viele Einwohner Amerikas isoliert und verarmt sowie dazu geführt hat, dass Schwarze und Latinos mit größerer Wahrscheinlichkeit Arbeitsplätze haben, die sie Infektionen, einer größeren Stressbelastung und weniger Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung aussetzen.

Fehlinformationen töten. Der Präsident der Vereinigten Staaten, andere Politiker, Antiimpfstoff-Aktivisten und Mitglieder der rechten Medien haben zu ihrer Schande die Pandemie benutzt, um Rassismus zu schüren, Fehlinformationen zu verbreiten und Verschwörungsmythen zu verstärken. Ihre Anhänger haben – in den USA – Gesundheitsbeamte bedroht, sich dort, aber auch in anderen Ländern, geweigert, Masken zu tragen, die Kontaktverfolgung erschwert, und bewährte grundlegende Ratschläge des öffentlichen Gesundheitswesens über Social Distancing abgelehnt. Trump-Anhänger Herman Cain starb am 30. Juli an Covid-19, Wochen nachdem er ohne Maske an einer Kundgebung in Tulsa teilgenommen hatte. Die Anrufe bei den Giftkontrollzentren häuften sich, nachdem Trump spekuliert hatte, dass die Injektion oder Einnahme von Desinfektionsmitteln vor dem Coronavirus schützen könnte. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass Menschen, die Fox News sahen, die Pandemie eher herunterspielen und die Ausbreitung verschlimmern würden. Die wichtigste Maßnahme im Bereich der öffentlichen Gesundheit während einer Pandemie, einer Krankheit ohne Heilung oder Impfung, besteht darin, Experten dabei zu unterstützen, klare, vertrauenswürdige, genaue und umsetzbare Informationen auf der Grundlage der besten Beweise auszutauschen. Lügen zu verbreiten, hat geholfen, die Krankheit zu verbreiten.