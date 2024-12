Planetenlauf im Dezember: Jupiter gehört die Nacht

Merkur macht im Dezember seinem Spitznamen »flinker Planet« alle Ehre: Am 6. Dezember steht er in unterer Konjunktion, nur 19 Tage später, am ersten Weihnachtstag, erreicht er seine größte westliche Elongation und kann 22,1 Grad westlich der Sonne gefunden werden. Die sich so ergebende Morgensichtbarkeit ist passabel, weil sich Merkur nördlich der Ekliptik aufhält und immerhin Helligkeiten von bis zu –0,4 mag erreicht. Dass seine Horizonthöhe bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung dennoch kaum über neun Grad steigt, liegt daran, dass die Ekliptik Ende Dezember eher flach zum Morgenhorizont steht. Am besten sucht man den Planeten in den Tagen um seine größte Elongation kurz vor 07:40 Uhr MEZ auf, bevor die Sonne höher als sechs Grad unter dem Horizont steigt. Am Morgen des 28. Dezember hilft der Mond dabei: Er befindet sich rund elf Grad von Merkur entfernt, ungefähr eine Handbreit rechts vom Planeten. Die Merkursichtbarkeit zieht sich noch bis in den Januar.

Venus ist strahlender Abendplanet. Zum Monatsende ist sie –4,4 mag hell und bereits in der Abenddämmerung als auffälliges Objekt zu sehen. Am 1. Dezember geht Venus um 19:17 Uhr unter, am Silvesterabend um 20:34 Uhr, das sind rund vier Stunden nach Sonnenuntergang. Im Teleskop betrachtet wächst die Venusscheibe im Monatslauf von 17 auf gut 22 Bogensekunden an. Der Planet nähert sich nämlich der Erde und der unteren Konjunktion, die allerdings erst im März 2025 erreicht wird. Am Abend des 4. Dezember ist die schmale Mondsichel fünf Grad südwestlich der Venus zu beobachten. Zum Jahresende ist die Venusscheibe zu 56 Prozent beleuchtet. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Exoplaneten – Überlebenskünstler um Weiße Zwerge Download (Abo)

Mars setzt am 7. Dezember im Sternbild Krebs, rund 1,5 Grad nordwestlich des offenen Sternhaufens der Praesepe (Messier 44), zu seiner Oppositionsschleife an. Der Planet steht an diesem Tag vor dem Fixsternhimmel praktisch still und kehrt anschließend seine Bewegungsrichtung auf West um. Bis zu seiner Opposition am 16. Januar 2025 dauert es jetzt nur noch etwas mehr als einen Monat. Am 1. Dezember geht Mars um 20:21 Uhr auf und kulminiert am folgenden Morgen um 04:14 Uhr. Diese Zeiten verfrühen sich bis zum letzten Tag des Jahres auf 17:55 beziehungsweise 02:02 Uhr. Mars kulminiert in rund 63 Grad Höhe. Der Winkeldurchmesser des Planeten wächst bis Ende des Monats auf 14,2 Bogensekunden, lediglich eine halbe Bogensekunde weniger als bei seiner geringsten Erdentfernung am 12. Januar. Mars wird uns bei der kommenden Opposition nicht näher als 96 Millionen Kilometer kommen, die beste Zeit zur Marsbeobachtung ist daher jetzt. Die nördliche Polkappe sollte als hellste Albedostruktur zu sehen sein, aber auch das Einschlagbecken Hellas könnte durch Eiswolken oder Bodenfrost hell erscheinen, während die Hochebene Syrtis Major traditionell eines der dunkelsten Gebiete auf dem Planeten markiert. Der abnehmende Mond nähert sich Mars zur Morgendämmerung des 18. Dezember auf bis zu 1,9 Grad. Um 10:24 Uhr kommt es zu einer Bedeckung am Taghimmel, der Mond befindet sich dann allerdings nur noch fünf Grad über dem Horizont. Mars verschwindet nahe dem Mondäquator am beleuchteten Mondrand.