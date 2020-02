2019-nCoV: Verursacht das Coronavirus Engpässe bei Medikamenten?

Auch Verkehr und Transport innerhalb Chinas und aus China heraus sind beeinträchtigt. Dass die chinesischen Neujahrsferien verlängert wurden und deswegen ein Teil der Produktion fehlt, trägt schließlich ebenfalls zu möglichen Problemen bei der Versorgung bei.

Stammt das Virus aus dem Pangolin?

Wie der Erreger auf den Menschen übersprang, weiß bislang niemand genau. Eine neue Untersuchung von Chen Yongyi und Xiao Lihua von der South China Agricultural University in Guangzhou deutet nun auf das Pangolin als Infektionsquelle hin. Wie die beiden Fachleute auf einer Pressekonferenz am 7. Februar berichteten, stimmt das Genom eines Coronavirus aus dem Tannenzapfentier an einer für die Ansteckung wichtigen Stelle mit jenem von 2019-nCoV zu 99 Prozent überein.

Damit wäre das Pangolin das fehlende Glied in der Infektionskette. Fachleute gehen davon aus, dass das neue Coronavirus ursprünglich aus Fledermäusen kommt, in denen man auch 2018 seine nächsten Verwandten fand. Eine direkte Übertragung jedoch ist unwahrscheinlich. Vermutlich fungierte bei dieser Epidemie ein anderes Tier als Vermittler zwischen ihnen und dem Menschen – bei Sars war es genauso, dort trug eine Schleichkatzenart namens Larvenroller das Virus zum Menschen.

Für die Pangolin-Hypothese sprechen, neben den Daten der beiden Forscher, eine Reihe weiterer Argumente. Zum einen werden die Schuppentiere in China tatsächlich gehandelt und verkauft, obwohl das illegal ist – zum anderen ist bekannt, dass Coronaviren Pangoline töten. Und schon vor der neuen Studie galten sie als mögliche Kandidaten für den gesuchten Zwischenwirt.

Schuppentier

Allerdings sind die Ergebnisse bisher weder veröffentlicht noch unabhängig überprüft – das soll, so Chen Yongyi und Xiao Lihua, erst in den nächsten Tagen geschehen. Deswegen ist die Pangolin-Hypothese bisher kaum mehr als eine Behauptung. Doch schon jetzt gilt die Vermutung unter Fachleuten als plausibel. Plausibler allemal als jene Studie, die Schlangen als Überträger vorschlug.

Möglicherweise ist 2019-nCoV auch keineswegs der erste Erreger, der diesen Weg ging. Es gibt Indizien dafür, dass dieses oder ein sehr ähnliches Coronavirus schon einmal auf Menschen übergesprungen ist, sich aber nicht halten konnte: In einer Studie von 2018 fand eine chinesische Arbeitsgruppe Antikörper gegen sarsähnliche Viren bei sechs Personen in Südchina. Was der Unterschied zu den früheren Ansteckungen war, ist noch unbekannt. Möglicherweise begann der Ausbruch, weil ein Infizierter zufällig besonders gut darin war, den Erreger weiterzugeben – ein Muster, das man schon bei Sars beobachtete. Womöglich war es auch einfach Pech, dass ein Erkrankter im falschen Moment an einem sehr belebten Ort war.

Wie ansteckend ist das Virus wirklich?

Das neue Virus gehört zur großen Gruppe der sarsähnlichen Coronaviren, ist aber nur entfernt mit dem Epidemievirus von 2003 verwandt und verhält sich anders. Derzeit kristallisiert sich heraus, dass der Erreger etwa weniger ansteckend ist als Sars – seine Reproduktionszahl R 0 liegt vermutlich zwischen zwei und drei, die von Sars um die drei –, er verbreitet sich aber schneller, weil Infizierte schneller ansteckend werden. Wie schnell sich der Erreger genau verbreitet, ist allerdings noch sehr schwer zu bestimmen und hängt unter anderem von der Situation ab.

Eine aktuelle Veröffentlichung zum Beispiel gibt einen möglichen Hinweis auf den Grund für die explosive Ausbreitung in China. Wie eine Arbeitsgruppe in »Journal of the American Medical Association« berichtet, hatten sich von den in der Studie beschriebenen 138 Patientinnen und Patienten 41 Prozent wohl im Krankenhaus angesteckt.

Einige Fachleute behaupten, dass auch Patienten, die noch gar keine Symptome haben, den Erreger weitergeben können. Dadurch wäre 2019-nCoV extrem schwer zu kontrollieren, es gibt für die Behauptung bisher jedoch keine Belege. Eine Veröffentlichung, laut der eine symptomlose Trägerin des Virus die ersten Ansteckungen in Deutschland verursachte, wurde nun wegen Fehlern zurückgezogen. Die Charité in Berlin, die München Klinik Schwabing und das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr teilten nun aber mit, dass das Virus nach ihren Beobachtungen auch von Patienten mit nur sehr milden Krankheitssymptomen übertragen wurde.

Einige der derzeit in der München Klinik Schwabing wegen der Lungenkrankheit behandelten Patientinnen und Patienten mit Coronavirus-Infektion wiesen demnach auch bei nur schwachen Krankheitssymptomen ansteckende Viren in ihrem Nasen-Rachen-Raum auf. Zudem sei festgestellt worden, dass sich das neuartige Coronavirus bei den betroffenen Patienten unabhängig von der Lunge auch im Nasen-Rachen-Raum und im Verdauungstrakt vermehrt.

Diese Beobachtungen seien deutliche Hinweise auf eine Übertragbarkeit des Virus schon bei milder oder beginnender Erkältungssymptomatik wie zum Beispiel Halsschmerzen, einer Nasennebenhöhlen-Infektion oder bloß einem leichten allgemeinen Krankheitsgefühl ohne Fieber, meldete die dpa.

Mehrere Arbeitsgruppen haben bereits versucht, Ausbreitungsgeschwindigkeit und die Zahl der Infizierten anhand der vorhandenen Daten zu berechnen; hinter solchen Modellen stehen allerdings immer Annahmen, von denen wir nicht wissen, ob sie stimmen. Vieles ist auch noch unbekannt, so könnten einzelne Individuen weit ansteckender sein als die durchschnittlichen Infizierten, so genannte »Superspreader«. Ein weiteres Problem ist der Anteil der milden Infektionen. Die tauchen nicht in den Statistiken auf, aber auch leicht Erkrankte geben das Virus weiter.

Notaufnahme | Einige Indizien deuten darauf hin, dass sich das Coronavirus vor allem zu Beginn in Krankenhäusern stark verbreitet hat. Medizinisches Personal ist deswegen besonders gefährdet; strenge Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden, um das Virus am Entkommen zu hindern.

Bisher deutet alles darauf hin, dass 2019-nCoV weit mehr leichte Infektionen verursacht – deswegen wird die Seuche vermutlich weit schwerer einzudämmen sein als sein Vorläufer Sars. Der Erreger von 2003 hat nicht nur sehr schwer verlaufende Krankheiten verursacht, seine Opfer waren außerdem auf dem Höhepunkt der Symptome am ansteckendsten. Dadurch war die Gefahr, sich irgendwo im Alltag bei einem Kranken zu infizieren, geringer als beim aktuellen Coronavirus.

Wann wird es einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben?

Das ist schwer zu sagen. Zwar hat die globale Impfstoff-Koalition CEPI sich das Ziel gesetzt, bereits in vier Monaten mit den ersten Tests solcher Vakzinen zu beginnen, aber die Geschichte lehrt, dass der Weg zu einem neuen Impfstoff voller unvorhersehbarer Hindernisse und oft lang ist. Mehrere Unternehmen versuchen sich an der Herausforderung und haben dafür mehrere Millionen Dollar von CEPI erhalten.

Bisher dauerte es meist Jahre und erfordert erhebliche Mittel, einen Impfstoff gegen einen neuen Erreger zu entwickeln. Beim Sars-Coronavirus dauerte es 20 Monate, bis auch nur ein Impfstoffkandidat bereit für die klinische Prüfung war. Deswegen setzen die beteiligten Unternehmen und Arbeitsgruppen auf neue, womöglich schnellere Verfahren. Bei manchen dieser Ansätze liefert man künstliche DNA und lässt den Körper Teile des Virus selbst produzieren, bei anderen konfrontiert man die Körperabwehr nicht einmal mehr mit dem feindlichen Material. Künstlich hergestellte RNA liefert die Bauanleitung für die Antikörper direkt in die Zellen.

Solche Erbgut-Impfstoffe könnten deutlich schneller entwickelt werden als klassische Impfstoffe, wie ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit zeigt: Das Unternehmen Inovio entwickelte 2015 mit Hilfe künstlicher DNA binnen sieben Monaten einen testfertigen Impfstoff gegen das Zika-Virus. Außerdem können sich die Entwicklungsteams nicht nur auf die bereits verfügbaren Gendaten von 2019-nCoV stützen, sondern auf jahrelange Erfahrung mit der Suche nach anderen Coronavirus-Impfstoffen gegen Sars und Mers.

Unklar ist allerdings, wie viel diese Erfahrungen an den entfernt verwandten Erregern in der Praxis wert sind. Gleichzeitig liefern sich die Impfstoffentwickler gleich ein doppeltes Rennen gegen die Zeit: Nicht nur die sich rapide ausweitende Pandemie könnte sie zu spät kommen lassen, sondern auch ihre Bekämpfung. Verliert die Epidemie nämlich zwischenzeitlich an Schwung oder erweist sich gar mit den bisherigen Mitteln als kontrollierbar, haben die Vakzinenteams das Nachsehen: Entweder besteht dann kein Interesse mehr an dem Impfstoff – oder es gibt gar keine Infizierten mehr, um ihn zu testen.

Kommt die neue Seuche wirklich überraschend?

In mancher Hinsicht ist das neue Coronavirus jene Art von Seuche, die Fachleute seit Jahren erwarten. Tatsächlich spielte erst im Oktober 2019 eine internationale Gruppe, eingeladen unter anderem vom Weltwirtschaftsforum und der Gates-Stiftung, ein Szenario durch, bei dem ein in China auftretendes Coronavirus 65 Millionen Menschen weltweit tötet. Die Veranstalter sahen sich nun genötigt, in einem Statement darauf hinzuweisen, dass das keine Vorhersage war.

Es gibt einige Gründe, weshalb diese Art von Viren seit Jahren unter Beobachtung steht. 2019-nCoV ist bereits das dritte Coronavirus, das binnen weniger Jahre von Tieren auf den Menschen übersprang – nach neuen genetischen Analysen bereits im November 2019. Allein dass es sich um ein Coronavirus handelt, ist Grund zur Sorge: Beide Vorgänger, Sars und Mers, erwiesen sich als gefährliche Viren, die einen beträchtlichen Anteil der Menschen töteten, die sich mit ihnen ansteckten. Der neue Erreger scheint nach den bisherigen Zahlen aus China weit weniger tödlich zu sein als seine beiden Vorgänger, dafür ist er wohl ungefähr so ansteckend wie Sars, das 2003 nur knapp gestoppt wurde. Coronaviren sind genetisch sehr variabel, was die Möglichkeit offenlässt, dass ein solches Virus sich schnell besser an den Menschen anpasst oder einen größeren Anteil der Erkrankten tötet.

Daneben ist die in China umgehende Lungenkrankheit nur die neueste Ausprägung eines Furcht erregenden und rätselhaften Trends: Immer mehr neue, zuvor unbekannte Infektionskrankheiten tauchen scheinbar wie aus dem Nichts auf. In diese Kategorie fallen weit verbreitete Seuchen wie Ebola, HIV oder Zika, aber auch die Afrikanische Schweinepest, die derzeit in China immense wirtschaftliche Schäden verursacht. China ist eine jener Regionen, in denen Menschen engen Kontakt mit vielen Wild- und Nutztieren haben – wodurch oft neue Erreger in Kontakt mit Menschen kommen. Wie speziell das neue Coronavirus zum Menschen fand, ist noch unklar.

Auch in anderer Hinsicht bietet China gute Bedingungen für aufkommende Seuchen. Trotz Verbesserungen in den letzten Jahren ist das Gesundheitssystem besonders in ländlichen Regionen immer noch lückenhaft – genau dort, wo Mensch und Tier am stärksten in Kontakt sind. Außerdem muss sich noch zeigen, wie effektiv der chinesische Staat solche Ausbrüche heute tatsächlich bekämpfen kann. Die Erfahrungen der Vergangenheit jedenfalls machen viele Menschen im In- und Ausland skeptisch: Dank einer Kombination aus staatlicher Vertuschung und Pech stand das Sars-Coronavirus im Jahr 2003 kurz davor, außer Kontrolle zu geraten.

Nur mit großer Mühe verhinderten damals Behörden, dass sich der Erreger in andere Ländern ausbreitete. Nach diesem Schock haben Fachleute in den folgenden Jahren die bis dahin geltenden Verfahren zur Kontrolle solcher Krankheiten überarbeitet. Die chinesischen Behörden kooperieren seitdem besser mit ihren internationalen Partnern. Außerdem nehmen seither Gesundheitsbehörden weltweit jedes neue Coronavirus sehr ernst.

Was bedeutet es, dass das Coronavirus ein »internationaler Notfall« ist?

Anders als die alarmierende Bezeichnung vermuten lässt, ist ein »Public Health Emergency of International Concern« (PHEIC), der internationale medizinische Notfall nach WHO-Regeln, erst mal eine eher bürokratische Angelegenheit. Mit dieser Bezeichnung stellt die Weltgesundheitsorganisation fest, ob eine Krankheit die formalen Kriterien erfüllt: ob sie ernst, ungewöhnlich oder unerwartet ist, sich international ausbreitet und internationale Zusammenarbeit erfordert.

Dann berät der WHO-Notfallausschuss, welche international koordinierten Maßnahmen nötig und sinnvoll sind. Zum Beispiel kontrolliert man Passagiere an Flughäfen, aber auch Fracht und Gepäck. Die Weltgesundheitsorganisation berät die Staaten und koordiniert das gemeinsame Vorgehen – und versucht, unnötige Störungen von Reisen und Handel zu vermeiden.

Ob ein internationaler Gesundheitsnotfall ausgerufen wird, ist nämlich eine heikle Frage. Unter Umständen kann der Gesundheitsnotstand mehr schaden als nützen. Das Konzept ist sehr vage gefasst, und die ihm zu Grunde liegenden Internationalen Gesundheitsregeln (IHR) sind in der Vergangenheit öfter in die Kritik geraten. Insbesondere nach der Ebola-Epidemie in Westafrika gab es eine heftige Diskussion über den Sinn der Maßnahmen.

Zum einen schaffen es gar nicht alle Staaten, den Empfehlungen zu folgen. Ihnen und ihren Gesundheitssystemen fehlen die in den Internationalen Gesundheitsregeln festgelegten »Kernfähigkeiten« zur Bekämpfung solcher Ausbrüche. Gleichzeitig führt, wie die Vergangenheit zeigte, bereits die öffentliche Wahrnehmung eines Notstandes zu erheblichen und oft unkoordinierten Einschränkungen von Reisen und Handel – was oft nichts bringt und das betroffene Land weiter schwächt.

Deswegen kritisieren Fachleute auch die dramatischen Quarantänemaßnahmen gegen das Coronavirus in China. Lawrence Gostin, Direktor des WHO-Zentrums für Internationales Gesundheitsrecht, sagte in »CNN«, die Quarantäne sei womöglich ineffektiv und könnte sogar sowohl medizinisch als auch politisch zu einem Bumerang werden.

Durch den nun von der WHO ausgerufenen internationalen Gesundheitsnotfall könnten möglicherweise mehr Staaten und Organisationen Reisen aus und nach China einschränken. Deswegen stand die WHO bei der Frage nach einem internationalen Gesundheitsnotfall immer vor der Abwägung, ob die Vorteile die potenziellen Risiken wert sind.

Was weiß man bisher über die Gene des Virus?

Inzwischen liegen die Erbgutsequenzen von Viren aus mehreren Patienten vor. Eine Arbeitsgruppe um Fan Wu von der Fudan University in Shanghai hat außerdem eine detaillierte Analyse des Erregers vorgenommen. Das Team verglich das etwa 29 900 Basenpaare lange Genom mit dem seiner zwei engsten bekannten verwandten Viren aus Fledermäusen sowie dem Sars-Coronavirus. Dabei stellte sich heraus, was Fachleute schon länger stark vermuten: 2019-nCoV ist, ebenso wie Sars und die beiden sarsähnlichen Viren, ein Fledermausvirus, das auf den Menschen übergesprungen ist.

Diese Fähigkeit verdankt es seinem Spike-Protein, dem Strukturelement an der Oberfläche, das es an Zellen binden lässt. Anders als die Spike-Proteine der beiden in Fledermäusen entdeckten Erreger enthält es zwei kurze zusätzliche Abschnitte, dank derer es an den menschlichen Rezeptor ACE-2 bindet – eine Eigenschaft, die es mit Sars teilt. »Das Virus nutzt den gleichen Rezeptor, die gleiche Tür, um in die Zelle zu gelangen. Das erklärt, warum es zwischen Menschen weitergegeben wird und Lungenentzündungen verursacht«, sagte Ian Jones, Virologe an der University of Reading, gegenüber dem britischen Science Media Center. Das sei ermutigend, weil es darauf hindeute, dass Medikamente und Impfstoffe gegen Sars ebenfalls gegen 2019-nCoV wirken könnten.

Diese Bindungsstelle könnte auch mehr darüber verraten, ob Infizierte tatsächlich bereits ohne Symptome ansteckend sind. Der ACE-2-Rezeptor nämlich sitzt tief in der Lunge, was eine frühe Weitergabe unwahrscheinlich macht. Die Spike-Proteine von 2019-nCoV und Sars unterscheiden sich in den zusätzlichen Abschnitten genug, um die Möglichkeit offenzulassen, dass das neue Coronavirus aus Wuhan an ein Molekül in den oberen Atemwegen bindet. Sialinsäure zum Beispiel, mit dem auch das Influenzavirus wechselwirkt.

Wird sich 2019-nCoV nun in Deutschland ausbreiten?

Dass infizierte Personen nach Deutschland einreisen, lässt sich während der Epidemie nicht verhindern. Virusträger ohne Krankheitszeichen durch systematische Tests an Flughäfen oder Grenzübergängen abzufangen, ist völlig unrealistisch, weil solche Tests Zeit brauchen und die Labore die dadurch entstehenden Mengen an Tests überhaupt nicht bewältigen könnten.

Deswegen besteht ein gewisses Risiko, dass Infizierte ohne Symptome ahnungslos nach Deutschland einreisen – und womöglich schon andere anstecken, bevor sie selbst die Krankheit spüren.

Flughafen Berlin-Brandenburg | Wegen der vielfältigen internationalen Reisemöglichkeiten lässt sich nicht sicher verhindern, dass immer wieder Infizierte nach Deutschland kommen. Die meisten mit dem Coronavirus angesteckten Menschen werden über Flughäfen ins Land gelangen – allerdings vorerst nicht über diesen.

Dass sich das Virus innerhalb Deutschlands unkontrolliert verbreitet, gilt dagegen derzeit als wenig wahrscheinlich. Das liegt unter anderem am Melde- und Kontrollsystem, das die Chance erhöht, Erkrankte zu isolieren, bevor sie andere infizieren können. Laut Infektionsschutzgesetz müssen medizinische Einrichtungen und Labors eine Reihe meldepflichtiger Infektionen wie Masern oder Milzbrand, aber auch »das Auftreten einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit« an das Gesundheitsamt melden.

Diese Meldungen werden kontinuierlich an die Landesbehörden und von dort an das Robert Koch-Institut weitergeleitet. Das ist die zentrale Einrichtung zur Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten. Auf diese Weise erfassen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Ausbruch meldepflichtiger Krankheiten schnell und können darauf reagieren.

Laut einer Empfehlung des Europäischen Zentrums für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sollten Erkrankte, die in den 14 Tagen zuvor in der betroffenen Region unterwegs waren oder Kontakt mit bekanntermaßen infizierten Personen hatten, so schnell wie möglich Blut, Urin und Schleim abliefern, der dann mit Hilfe eines an der Charité in Berlin entwickelten Gentests auf den Erreger überprüft wird. Viele Krankenhäuser sind bereits darauf vorbereitet, diese Tests durchzuführen. »Das Labor des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf diagnostiziert das Virus in einer Probe innerhalb von sechs Stunden«, sagt Addo. Ein positives Testergebnis soll nach dieser Empfehlung von einem der beiden spezialisierten Coronavirus-Konsiliarlabore in Berlin und Rotterdam überprüft werden, um falsche Treffer auszusortieren.

Anschließend isoliert man die Infizierten für die Dauer der Krankheit, um zu verhindern, dass sich der Erreger verbreitet. Selbst bei einem wenig ansteckenden Krankheitserreger ist die Gefahr für medizinisches Personal sehr hoch. Betroffene Patientinnen und Patienten werden deswegen auf einer Isolierstation behandelt, in der besonders strenge Hygieneregeln gelten.

Außerdem versuchen die Gesundheitsbehörden, alle Menschen aufzuspüren, die mit dem Patienten Kontakt hatten, und untersuchen sie auf Zeichen einer Ansteckung. So lässt sich sicherstellen, dass von einem Patienten keine weitere Gefahr ausgeht, man schafft gewissermaßen Sackgassen für den Erreger – er kommt nicht weiter. Dieses als »contact tracing« bezeichnete Vorgehen nutzten deutsche Behörden auch 2012, als das damals neue Mers-Coronavirus in Deutschland auftauchte. In China gehen die Verantwortlichen derzeit ebenfalls so vor.

Doch alle anderen können auch dazu beitragen, dass der Erreger hier in Europa nicht dauerhaft Fuß fasst. Einen gewissen Schutz vor der Ansteckung bieten Maßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, ein Mundschutz sowie einfach, Menschenmengen zu vermeiden.

